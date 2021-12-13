Хлопець у костюмі динозавра розважається зі знаменитостями завдяки фотошопу: курйозні колажі
13 грудня 2021 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм lorenzvalentino
Деяким людям вдавалося зустрітися зі своїми кумирами-знаменитостями, сфотографуватися та перекинутися кількома словами. Але ще крутіше було б провести з ними більше часу.
Лоренц Валентино прославився в інтернеті тим, що певною мірою зробив це можливим. Переглянувши його сторінки у соцмережах, можна подумати, що він увесь час лише розважається зі світовими знаменитостями.
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Але насправді він не зустрічався з ними у реальному житті, а усі ці кумедні світлини – справа креативу та фоторедакторів. А ще більше шарму його знімкам додає те, що Лоренц всюди постає в одному й тому ж костюмі динозавра.