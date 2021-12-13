Лоренц Валентино прославился в интернете тем, что в определенной степени сделал это возможным. Просмотрев его страницы в соцсетях, можно подумать, что он все время только развлекается с мировыми знаменитостями.
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Но на самом деле он не встречался с ними в реальной жизни, а все эти забавные фотографии – дело креатива и фоторедакторов. А еще больше шарма его снимкам добавляет то, что Лоренц повсюду предстает в одном и том же костюме динозавра.