Лоренц Валентино прославився в інтернеті тим, що певною мірою зробив це можливим. Переглянувши його сторінки у соцмережах, можна подумати, що він увесь час лише розважається зі світовими знаменитостями.
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Але насправді він не зустрічався з ними у реальному житті, а усі ці кумедні світлини – справа креативу та фоторедакторів. А ще більше шарму його знімкам додає те, що Лоренц всюди постає в одному й тому ж костюмі динозавра.