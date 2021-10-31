Хаскі може сидіти і лизати двері цілий день: таємницю брудних вікон розгадано – кумедні фото

Власниця двох собак помічала, що скляні двері на кухню дуже швидко стають брудними. Вона не могла зрозуміти, чому її вікна постійно брудняться, аж поки не виявила, що один з її домашніх улюбленців може сидіти там і лизати їх весь день.

36-річна Анна Данфорд з Плімута, Британія – щаслива власниця двох сибірських хаскі на прізвисько Ведмедик і Балу. Останні два роки їй все важче було утримувати в чистоті скляні двері – вони постійно були в розводах, і вона поняття не мала, чому.

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Поки одного разу вона не попросила свою маму приглянути за песиками. Жінка готувала їм їжу на кухні і, щоб пси не накинулися на неї з кормом, вона закрила собак в сусідній кімнаті, розділеної дверима зі скляними вікнами. Саме в цей момент все стало зрозумілим – таємниця брудних вікон була розгадана. Коли смаколики були в мисках, мама Анни побачила, як песики вишикувалися в чергу перед дверима, а дворічний Балу почав облизувати шибки в дверях.

Тепер це нова фішка Балу. Тепер він кожен раз облизує скло, коли бачить, що щось відбувається, і хоче увійти, але його не пускають в кімнату. Це завжди тішить наших гостей, які останнім часом часто приходять в гості вже заради нього. Він той ще персонаж. Будь він людиною, він би точно зірок з неба не хапав,

– розповіла Анна Данфорд.



Хаскі може сидіти і лизати двері цілий день / Фото Plymouth Live



Дворічний Балу постійно облизує шибки в очікуванні смаколиків / Фото Plymouth Live



Скляні двері на кухню дуже швидко стають брудними / Фото Plymouth Live



Песики в очікування їжі / Фото Plymouth Live

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