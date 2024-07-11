Друзі облетіли пів світу, аби спробувати полуницю з вершками: чому вони ніколи це не їстимуть
Пара гурманів Нік Явароне з Лос-Анджелеса та австралієць Ксав’єр Ді Петта з Шеппартона вирушили у далеку подорож, аби спробувати класичні солодощі Вімблдону (Британія)
Вони хотіли спробувати полуницю з вершками, але залишилися не задоволені.
Дивіться також Дівчина Хоук Туа популярна на сайтах для дорослих – та це не те, про що ви подумали
Друзі зізналися, що вже давно хотіли спробувати полуницю з вершками – культовий англійський десерт. І для того, аби зробити це, вони летіли 24 години літаком. Свій досвід вони зафіксували на камеру.
На оприлюдненому відео видно, як їх хвилювання швидко змінилося збентеженням і легким розчаруванням. Хлопці погодилися, що очікували значно більшого від цього десерту. Попри відносно невелику ціну хлопці погодилися, що більше ніколи в житті не скуштують цей десерт.
Друзі спробували полуницю з вершками: дивіться відео
Як на це відреагували користувачі у мережі
- "Хіба там полуниця краща, ніж у нас у Штатах?".
- "Найкращий спосіб отримати полуницю з вершками – це нарізати полуницю шматочками, залити вершками/перемішати і поставити в холодильник на 30 хвилин до години. Так смачно".