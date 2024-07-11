Вони хотіли спробувати полуницю з вершками, але залишилися не задоволені.

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Друзі зізналися, що вже давно хотіли спробувати полуницю з вершками – культовий англійський десерт. І для того, аби зробити це, вони летіли 24 години літаком. Свій досвід вони зафіксували на камеру.

На оприлюдненому відео видно, як їх хвилювання швидко змінилося збентеженням і легким розчаруванням. Хлопці погодилися, що очікували значно більшого від цього десерту. Попри відносно невелику ціну хлопці погодилися, що більше ніколи в житті не скуштують цей десерт.

Друзі спробували полуницю з вершками: дивіться відео

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