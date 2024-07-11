Они хотели попробовать клубнику со сливками, но остались не довольны.

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Друзья признались, что уже давно хотели попробовать клубнику со сливками – культовый английский десерт. И для того, чтобы сделать это, они летели 24 часа самолетом. Свой опыт они зафиксировали на камеру.

На обнародованном видео видно, как их волнение быстро сменилось смущением и легким разочарованием. Ребята согласились, что ожидали значительно большего от этого десерта. Несмотря на относительно небольшую цену ребята согласились, что больше никогда в жизни не попробуют этот десерт.

Друзья попробовали клубнику со сливками: смотрите видео

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