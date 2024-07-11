Они хотели попробовать клубнику со сливками, но остались не довольны.
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Друзья признались, что уже давно хотели попробовать клубнику со сливками – культовый английский десерт. И для того, чтобы сделать это, они летели 24 часа самолетом. Свой опыт они зафиксировали на камеру.
На обнародованном видео видно, как их волнение быстро сменилось смущением и легким разочарованием. Ребята согласились, что ожидали значительно большего от этого десерта. Несмотря на относительно небольшую цену ребята согласились, что больше никогда в жизни не попробуют этот десерт.
Друзья попробовали клубнику со сливками: смотрите видео
Как на это отреагировали пользователи в сети
- "Разве там клубника лучше, чем у нас в Штатах?".
- "Лучший способ получить клубнику со сливками – это нарезать клубнику кусочками, залить сливками/перемешать и поставить в холодильник на 30 минут до часа. Так вкусно".