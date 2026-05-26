У нашої парочки у прогнозований час вилупилося 4 пташеняти, але Одарка відклала 5 яєць. І ось тут зберігається головна інтрига – чи буде у зіркової пари 5 дитинка? На сторінці у Facebook працівники національного парку "Пирятинський", де живуть наші герої, розповіли про поточний стан сімейного життя лелек.

Дивіться також З притулку – в кабінет прем'єра: як кіт Максимус став головним радником бельгійського політика

Чи вилупиться з 5 яйця Грицька та Одарки ще одне пташеня?

У мережі народ дуже сильно переживав, щоб Одарка та Грицько не позбулися того п'ятого яйця або щоб не викинули з гнізда вже пташеня, яке може з нього вилупитися. Але, як з'ясувалося, з 5 яйця вже ніхто не вилупиться. Судячи з останнього відео з гнізда, Грицик поприбирав під 5 яйцем, але не викинув його. Виявляється, всі строки минули й пташеня вже не вилупиться.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу “Інновації” на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Грицик у гнізді з пташенятами: дивіться відео

У мережі бурхливо обговорюють родину лелек і радіють, що у пари з'явилося четверо здорових пташенят. Ось що пишуть:

"І добре! Хай краще залишиться одне яйце, ніж буде викинута малеча";

"Якщо буде хворе і нестиме небезпеку іншим, то можуть викинути незалежно скільки їх там";

"Хватить з них тих, що є! Хай ростуть здорові і міцнокрилі";

"Все ж батькам легше чотирьох виростити. Може, нікого не викинуть";

"Цього разу природа сама допомогла, вже менше переживання буде за долю цієї малечі, хоча і це не гарантує життя всіх";

"Чи може це бути не п'яте, а перше яйце? Могла Одарка, чи Грицик, свідомо "вбити" яйце від Леля?".

Як Грицько та Одарка з боєм повертали собі свою оселю

Кожне повернення Грицька та Одарки з теплих країв до батьківщини перетворюється на якесь реаліті-шоу. Цей рік не став винятком. Раніше 24 Канал розповідав, як ще до повернення Одарки, яка прилетіла раніше за Грицька, у їхньому гнізді оселилася молода пара Лель та Квітка. Вони почали наводити порядки, як раптом прилетіла Одарка.

Квітка не стала качати права, бо це ж і не її гніздо, та полетіла собі, а Лель залишився. Одарка теж нікуди не поділася і так вони почали жити разом, як раптом прилетів Грицько. І ось тут почалися мексиканські пристрасті, бо Грицьку довелося битися за свою дружину та оселю.