Насправді кіт Максимус Тексторіс Пульчер є важливою частиною життя Барта де Вевера, у тому числі політичного життя. Як пише The Guardian, кіт Максимус є зараз одним з найвідоміших котів з політичною кар’єрою.

Максимус Тексторіс Пульчер породи шотландська висловуха має власний профіль в Instagram, де у нього є вже понад 214 тисяч підписників. Профіль активний й тут постійно з'являються нові дописи та Stories. Акаунт ведеться у стилі коміксу, що привертає увагу.

До речі, повне ім'я кота – це жартівливо-величний титул, пов'язаний із любов'ю прем'єр-міністра до історії, зокрема, римської. Де Вевер забрав цього котика з притулку й дав йому максимум любові та турботи, ставлячись до нього, як до поважного пана.

У моєму кабінеті живе кіт, він сірий і не ловить мишей, але я все одно його люблю,

– розповів політик якось журналістам.

Тваринка прем'єра розважає не лише котолюбителів, а й тих, хто вважає політику нудною справою. У своїх дописах він лаконічно та іноді з сухим гумором, який властивий його господарю, коментує події у країні.

А ви знали, що у Великій Британії є свій знаменитий кіт з політичною кар'єрою? Мова йде про сіро-білого кота Ларрі, який на початку цього року відсвяткував ювілей кар'єри, пише NBC News. Вже 15 років Ларрі офіційно працює і живе на Даунінг-стріт, 10. Якщо ви не знали, то це офіційна резиденція прем'єр-міністра Великої Британії. Так от кіт Ларрі залишається для британців головним символом стабільності в різні часи. Бо за весь цей час котик встиг "пережити" вже шістьох прем'єр-міністрів.

Ще у 2011 році тодішній прем'єр Девід Кемерон забрав чотирилапого з лондонського притулку для тварин "Баттерсі". Сьогодні коту вже 18 років й він має офіційний титул Головного мишолова Секретаріату Кабінету міністрів. До його обов'язків входить перевірка антикварних меблів на зручність, зустріч іноземних гостей, муркотіння, можливо, іноді ловля мишей та інші приємні речі.



За роки служби котик бачив чимало світових лідерів: колись Ларрі навіть заприятелював із Бараком Обамою та змусив усміхнутися Володимира Зеленського під час його візиту до Лондона. Хоч Ларрі вже майже 20 років, він добре почувається і не планує закінчувати свою кар'єру при дворі.

До речі! У Білому Домі США теж завжди жили коти. Вони з'являлися там ще у XIX столітті, а першими офіційними пухнастими мешканцями резиденції стали улюбленці Авраама Лінкольна – Таббі та Діксі, пише White House History. У 1879 році тут оселилася перша в історії США сіамська кішка? на ім'я Сіам, яку президенту Резерфорду Гейзу подарував американський консул у Бангкоку. Також Теодор Рузвельт ділив резиденцію з шестипалим котом Сліпперсом. Наприкінці XX та на початку XXI століття кішки почали з'являтися у Білому домі все частіше.

А поки бельгійський кіт тільки набирає оберти популярності, наш український кіт вже є зіркою. І, в першу чергу, у своєму рідному місті Кропивницький. Раніше 24 Канал розповідав про те, що кіт Гоша щодня ходить до місцевого супермаркету, щоб допомогти по роботі працівникам.

Не подумайте, що у кота немає будинку чи він щодня шукає собі їсти. Гоші є де жити, у нього навіть є господарка. Але він знайшов таку собі розвагу й тим самим тішить не тільки касирок та продавчинь у магазині, а й відвідувачів.