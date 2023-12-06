Правоохоронці вже заарештували чоловіка, якого звинувачують у використанні вибухівки для пограбування банкоматів.
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Що накоїв репер
28-річний грецький співак разом зі ще двома чоловіками зчинили до 10 нападів на банкомати в декількох частинах Греції. Разом вони вкрали приблизно 710 тисяч євро. Всі ці гроші вони використовували на музичну індустрію або грали у казино.
Коли поліцейські провели обшук в одному з будинків поблизу Афін, вони знайшли та вилучили 1,5 кілограма вибухівки, штурмову гвинтівку M16, чотири пістолети та понад 200 тисяч євро готівкою.
Яке покарання світить зловмисникам
Трьом підозрюваним висунули звинувачення у:
- численних пограбуваннях,
- незаконному володінні вогнепальною зброєю,
- незаконному зберіганні та використанні вибухових речовин,
- а також викраденні транспортних засобів.
Тим часом в Японії продавець у магазині став національним героєм. Він запобіг спробі пограбування у доволі незвичний спосіб.