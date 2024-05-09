Вражає, але білет вартістю 50 центів приніс одному зі щасливчиків головний приз у розмірі 250 доларів.

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А от інший білет, придбаний за 1 долар, приніс головний приз у розмірі 500 доларів.

Комбінації трьох однакових чисел, відомі як "число диявола, є одними з найпопулярніших наборів розіграних чисел",

– написали представники лотереї.

Раніше в одному з казино Австралії стався технічний збій. Через це автомат помилково виплатив гравцям мільйонів доларів готівкою. Як наслідок – австралійське казино помилково виплатило 3,2 мільйона доларів гравцям.

А от американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.