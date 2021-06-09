"Крокодил": як грати та що загадати – 100 найцікавіших слів для веселого дозвілля

Немає жодних сумнівів, що "Крокодил" – одна з найпопулярніших розваг для великої чи маленької компанії будь-якого віку. У цю гру хоча б один раз грав кожен із нас. Проте, доволі часто, коли приходить час загадувати суперникам наступне слово, гравці губляться та не можуть вигадати нічого цікавого.

Підбирати слова для "Крокодила" потрібно уважно. Вони мають бути смішними, цікавими, не надто простими, але й не дуже складними, аби учасники гри могли показати та відгадати слово. Саме тому Розваги 24 підготували 100 варіантів слів, які гарантують веселе дозвілля та приємно проведений час. Обирайте своє, і нумо до гри!

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Правила гри "Крокодил"

Насамперед потрібно пригадати правила. У "Крокодил" можна грати як удвох, так і великою компанією. Учасники можуть грати кожен сам за себе або ж розбитися на 2 або більше команд. Суть гри – відгадати загадане слово, яке показує інший учасник за допомогою мови тіла.

Для початку потрібно визначити хто перший загадуватиме і показуватиме слово. Це можна зробити методом жеребкування. Коли ролі визначені, можна починати гру. Один із гравців загадує якесь слово іншому, аби решта учасників гри не його чули. Він повинен пояснити його жестами, не розмовляючи та не видаючи жодних звуків. Усі інші намагаються його відгадати.

Перемагає той учасник чи та команда, що називає правильний варіант. Після цього гравець, який щойно показував слово, загадує переможцеві раунду наступне. Таким чином гра може тривати, поки усім не набридне.

Гру "Крокодил" можна ускладнити та зробити ще цікавішою. Наприклад, обмежити час для відгадування слова, загадувати словосполучення, ввести "штрафні санкції" тощо.

Слова для гри "Крокодил"

Пропонуємо вам великий список слів, які можна загадати у грі "Крокодил". Сподіваємося, що ці варіанти полегшать завдання та зроблять вечір у компанії друзів ще веселішим.

Характер Хаос Збудження Кілт Прозорість Шантаж Філолог Кетчуп Відвага Звичка Педант Надія Свідок Бізнес Хамелеон Флірт Правило Розвідка Камасутра Фестиваль Харизма Інстинкт Інвестор Шейх Генерал Лібідо Реклама Мафія Амбіції Сарказм Стартап Розвага Світанок "Крокодил" (гра) Заліковка Влада Запізнення Дежавю Незнайомець Інтернет Затишок Продюсер Кентавр Єнот Осінь Скрипіння Темперамент Підробка Натхнення Анекдот Сузір'я Видавництво Драма Перекладач Абревіатура Звіт Акція Абонемент Солярій Тир Пелікан Вікторина Гормон Бестселер Поліглот Мутант Альбінос Унція Діаспора Прем'єра Розгадка Зрада Кислота Артерія Система Жестикуляція Радіо Пранк Хіп-хоп Гном Голод Материк П'ятниця Слово Запчастина Штатив Оренда Монархія Підписник Рейтинг Інстаграм Оскар (статуетка) Провокація Круп'є Тікток Газ Суперздібність Секта Логіка Корупція

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