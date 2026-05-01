Вплив астрологічних подій буде потужним, пише Your Tango. Травень стане місяцем трансформацій та переоцінки цінностей.

Телець



Гороскоп для Тельців

Нарешті ви знайдете спосіб збалансувати своє життя, що зробить його відкритим для справжнього кохання. Цього місяця ви почнете більше цінувати чудові моменти, а не поверхневий матеріалізм. Головний урок травня для вас – не все те золото, що блищить. Ви почнете транслювати цей новий світогляд після того, як Меркурій увійде у ваш знак 2 травня, але остаточно втілите ці зміни в життя вже під час Молодика у вашому знаку 16 травня.

Терези



Гороскоп для Терезів

Цього місяця ви почнете писати власну історію своїм справжнім голосом. Ви перестанете перейматися через те, як догодити іншим або що люди подумають про ваші слова та почуття. Тепер ваша черга бути почутими. Енергія Тельця, особливо коли Меркурій перебуватиме у цьому знаку під час Молодика 16 травня, допоможе вам бути вперто вірними собі та своїм інтересам.

Риби



Гороскоп для Риб

Нарешті ви опинитеся в позиції, де вашу цінність визнають і почнуть поважати. Ви більше не відчуваєте, що вас використовують, натомість отримуєте простір для зростання. Перед вами відкриваються безмежні можливості для процвітання та достатку. Хоча перехід Меркурія в знак Тельця 2 травня створить ідеальні умови для цього, саме Молодик у Тельці 16 травня стане офіційним стартом вашого нового успішного сезону.