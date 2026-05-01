Авторство статуї Бенксі підтвердив у своєму Instagram, опублікувавши атмосферне та змістовне відео. Жодних підписів до відео і жодних коментарів – все у стилі Бенксі.

Що відомо про новий артоб’єкт Бенксі?

Статуя з'явилася рано вранці зненацька (як завжди) в центрі Лондона – на Ватерлоо-плейс у районі Сент-Джеймс. Саме тут зазвичай вшановують імперське минуле Великої Британії, пише ВВС.

Статуя являє собою чорну фігуру чоловіка в костюмі, який крокує зі світлого постаменту вниз. В руках чоловік тримає прапор, який повністю закриває йому обличчя. Тобто він не бачить, куди йде. Статуя підписана фірмовим підписом художника.

Що цікаво, нова робота художника розмістилася поруч зі статуями Едуарда VII, Флоренс Найтінгейл та Меморіалом Кримської війни. Мистецтвознавці та перехожі вбачають у роботі критику сліпого патріотизму та націоналізму. Автор подкасту про Бенксі Джеймс Пік, зазначив, що це влучний образ політика або людини при владі, яка через власну самовпевненість і обмеженість поглядів ось-ось впаде з п’єдесталу.

Нова робота Бенксі у Лондоні: дивіться відео



Що буде зі скульптурою далі?

Деякі перехожі казали журналістам, що роботи Бенксі мають певний часовий відрізок й міркували над тим, коли її можуть прибрати. Але поки що навколо об’єкта навпаки встановили захисні бар’єри. Міська рада Вестмінстера навіть схвалила скульптуру, назвавши її яскравим доповненням до мистецького простору міста. Місцева влада каже, що поки що скульптуру залишать відкритою для людей та нікуди не переноситимуть.

Останні роботи Бенксі у Лондоні

Буквально на Різдво Бенксі залишив одразу дві ідентичні роботи у своєму трафаретному стилі, пише Artlyst. До речі, місцеві жителі навіть не одразу їх помітили. Перший мурал знайшли в районі Бейсвотер на стіні над гаражами в Queen’s Mews – королівські стайні, а другий – біля знаменитої вежі Centre Point у Вест-Енді. Художник офіційно підтвердив авторство через свій Instagram лише для однієї з локацій, проте ідентичність зображень не залишає сумнівів у його почерку.

Ці роботи зображують двох дітей у зимовому одязі, які лежать на землі, одна з них вказує пальцем у небо. Хоча малюнок має простий вигляд, він несе глибокий соціальний підтекст.

Робота Бенксі з дітьми у Лондоні: дивіться фото

Розміщення муралу біля Centre Point особливо символічне: ця будівля десятиліттями була символом житлової кризи та байдужості до бездомних у Британії. Через ці образи Бенксі вирішив привернути увагу суспільства до проблеми дитячої бідності та безпритульності.

Реакція мережі на нову статую Бенксі

У мережі вже бурхливо обговорюють нову роботу Бенксі, її сенс, сперечаються щодо її змісту та форми. Ось що пишуть:

"Мені подобається, що він з’являється тоді, коли минуло достатньо часу, щоб забути, і приходить з усією силою, залишаючись непоміченим";

"Бенксі вогонь. Скажіть "ні" сліпому патріотизму, всім прапорам!";

"Для якої країни?", – націоналізм, що наосліп крокує в безодню. Чудова скульптура!";

"Найкраще у творчості Бенксі те, що він робить життя набагато цікавішим у найкращому сенсі цього слова";

"У цій скульптурі прекрасно все";

"Яка чудова, прониклива робота в ці часи сліпого патріотизму. Дякую";

"Ну, він справжній дипломат";

"Гей, Бенксі, ти не проти, якщо ми зробимо трохи графіті на твоїй статуї?";

"Будь ласка, приїжджайте до США і зробіть її ще більшою… але, мабуть, статуя має бути помаранчевою;

Так і є, крокуємо у безодню";

"Якщо тобі це не подобається, ти або цього не розумієш, або вбачаєш у цьому себе".

Цікаві факти про Бенксі

Бенксі, напевно, один й з найзагадковіших художників сучасності, проте деякі цікаві факти про нього все ж відомі. Як пише The arts society, Бенксі навчався у платній на той час школі Бристольського собору. Спочатку він нібито малював під псевдонімом Робін Бенкс, але поступово його ім'я перетворилося на Бенксі.

Бенксі почав активно малювати й познайомився з іншими графіті-художниками в молодіжному клубі "Бартон-Хілл" у Бристолі. У цьому клубі сподівалися, що художники перестануть залишати свої малюнки у місті й зосередяться на студійній роботі, проте цього не сталося. Перша виставка Бенксі разом з іншими художниками відбулася в пральні поблизу молодіжного клубу.

Бенксі дуже рано відкрив для себе трафарети й дуже їх полюбив. Він сказав одному з друзів: "Як тільки я вирізав свій перший трафарет, я відчув його силу. Його безжалісність і ефективність ідеальні". Французький художник-трафаретист Блек ле Рат був одним із тих, хто вплинув на творчість Бенксі. Блек ле Рат любив малювати щурів, і його стиль можна побачити в багатьох ранніх роботах Бенксі.

Бенксі ловили лише один раз. Це сталося у Нью-Йорку наприкінці 1990-х років. Тоді його заарештували під час розписування рекламного щита на даху багатоквартирного будинку. Художник навіть провів 40 годин у камері, отримав покарання у вигляді громадських робіт та штраф. Сьогодні поліція попросила б у нього автограф.

Яке справжнє ім'я Бенксі?

Довгий час справжнє ім'я Бенксі було великою таємницею, проте буквально нещодавно журналісти Reuters його розкрили. 24 Канал розповідав вам, що скоріше за все, під псевдонімом Бенксі працює Робін Ганнінгем з Бристоля. Правда його колишній менеджер каже, що це ім'я більше не пов'язане з художником.

До речі, раніше у мережі писали, що Бенксі може бути засновником гурту Massive Attack Роберт Дель Ная. Річ у тім, що Дель Ная часто виступає у тих містах, де згодом з'являються роботи Бенксі.