Для двох знаків зодіаку астрологиня зробила застереження, пише Almanac. Цим знакам варто переглянути підхід до деяких речей у житті. Але нічого страшного не станеться, навпаки, це буде місяць успіху.

Овен



Гороскоп для Овнів

В цілому травень для вас, Овни, буде сприятливим та успішним. Але вам варто переглянути свої витрати й взагалі скоригувати бюджет. Уникайте марнотратства та імпульсивних покупок. У травні Овнам варто зосередитися на грошах і кар’єрі. Початок місяця – вдалий час, щоб переглянути бюджет і скоригувати фінансові цілі. Після 2 травня можуть з’явитися нові цікаві ідеї, які принесуть очікуваний результат. Наприкінці місяця активність зросте, і наполеглива робота дасть свої плоди. У травні у вас взагалі буде мало часу на те, щоб просто сидіти й нічого не робити. Погоджуйтеся на пропозиції подорожей, беріться за оновлення ремонту, робіть великі покупки – зірки вас на це благословляють.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців травень також буде насиченим у професійному плані. Уже 16 травня може з’явитися нова можливість – підвищення, інша посада або навіть нова робота. Це сприятливий момент для змін. Водночас навантаження зросте і вже після 18 травня можливі довгі робочі дні, які вимагатимуть від вас максимальної концентрації та професіоналізму. У цей час астрологи попереджають про перенавантаження та виснаженість. Важливо вчасно зупинятися і не доводити себе до вигорання. Попри це, ви будете задоволені результатами, які принесуть ваші зусилля. Непогано все складеться і в особистому житті, динаміка їхнього розвитку змусить вас приємно хвилюватися.