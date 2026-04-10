Але вже точно знаємо, що найближчими днями 5 знаків зодіаку, які зараз самотні, відчують зміни на романтичному фронті. Як пише Your Tango, стосунки для представників цих знаків значно покращаться з 13 по 19 квітня 2026 року.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Вам потрібно довіряти своїм інстинктам. Місяць у Рибах допомагає зрозуміти, чого ви хочете і що вам потрібно від довгострокових романтичних стосунків. Ви чітко побачите, що саме має змінитися у вашому особистому житті, щоб налагодити його. Сприймайте цей період як оновлення того, як ви знайомитеся та виражаєте себе. Довіряйте інтуїції.

Терези



Гороскоп для Терезів

Настає ідеальний час, щоб практикувати усвідомленість, відступити на крок назад і зосередитися на собі. Зараз краще вкладати ресурси у свій розвиток, ніж переслідувати кохання (якщо тільки воно не з’явиться саме по собі). Залиште простір для нових несподіваних зв’язків або пропозицій, але якщо вони не з'являються – сприймайте це як знак приділити увагу собі.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Будьте обережні з партнерами, які здаються "надто гарними, щоб бути правдою" – це стосується і тих, з ким ви нещодавно почали зустрічатися, і потенційних об'єктів симпатії. Ця енергія допомагає вам стати зрілішими у виборі партнерів, але вона також може принести "іспит" від Всесвіту. У будь-якій новій романтичній ситуації дійте повільно.

Лев



Гороскоп для Левів

Цей період допоможе вам розширити погляд на кохання та відкритися чомусь новому. Можливо, це буде новий тип партнера або новий підхід до стосунків. Те, що призначене саме вам, може відрізнятися від того, що мають інші. Це нормально. Дайте коханню шанс.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

З початком сезону Тельця (неділя, 19 квітня) процес знайомств має стати легшим. Ви відчуєте себе більш спокійними та врівноваженими, що звільнить простір для побачень. Проте важливо бути розсудливими: чітко розумійте, з ким ви йдете на побачення і навіщо. Пам’ятайте, що крутим побачення роблять не витрачені гроші, а час, проведений разом.