Для трьох знаків зодіаку після 9 квітня 2026 року період важких часів закінчується, пише Your Tango з посиланням на астрологиню Рубі Міранду. Звичайно, є певні речі, які нам дуже складно змінити, але ми завжди можемо змінити ставлення до них. Вірте у краще і не давайте проблемам вас засмутити.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Важкі часи стали надто важкими, але тепер ви готові щось із цим зробити. Завжди існує спосіб покласти цьому край, і вже найближчими днями ви цим займетеся. Це буде нелегко, але ви зможете подолати труднощі. Настав час, Близнюки, жити повноцінним життям, щасливим і вільним від проблем.

Терези



Гороскоп для Терезів

Вже цими днями у вас з’явиться можливість для масштабних змін у вашому житті. Зірки надихають вас діяти та долати усі перешкоди. Зараз настав ваш шанс вибратися з цього темного періоду проблем. Всесвіт підтримає вас у цих позитивних змінах.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Козороги, ви знаєте свою цінність, ви знаєте, на що ви здатні та чого варті. Не забувайте про це, коли будете долати проблеми вже найближчими днями. Вже у четвер ваші рішучі дії дадуть певний результат. Ви знаєте, що заслуговуєте на краще, ніж постійно натрапляти на труднощі.