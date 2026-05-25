Значних руйнувань зазнала Лук'янівка. Як передає 24 Канал, тут вигорів ринок та знищено торговий центр "Квадрат". Від будівлі, в якій було чимало різних магазинчиків, залишилася чорна коробка. Соцмережі заполонили страшні світлини з місця удару, проте деякі дописи дуже сильно обурили українців. Зокрема, контент двох блогерок Насті Карпуші та Діани Рибачук, які займаються створенням контенту для брендів.

Дивіться також У Росії знову погрожують Україні атаками

Реакція мережі на фото блогерок

Користувачі Threads та інших соцмереж бурхливо обговорюють ці світлини та обурені такою поведінкою блогерок. Українці пишуть, що подібні фотосесії неприпустимі.



Українці обурилися фото блогерок на фоні руїн / Скрин допису

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Проте були й ті, хто не побачив у діях дівчат нічого поганого. Тобто думки українців щодо цього розійшлися. Ось що пишуть:

"Існує одяг у якому відповідно зʼявлятися на фоні руйнувань після обстрілів?";

"Як би ж одягли вишиванки, то зовсім було б по-іншому. А не голі ноги. Щось вони хотіли передати світу, що натворили, але передали, які в них гарні голі ноги на руїнах";

"Дівчата нормально показали контраст, на кістках не танцювали і не глумились. Для їх аудиторії – це нормальна форма подачі. Хейт в їх сторону не виправданий";

"Я знаю цю дівчину особисто та мені дуже соромно за те, що знаю її, людина взагалі не відстрелює що вона робить, захейтили в тредсі вона залишила лише одне фото, а всі скрини є, це просто знущання над людським горем";

"Це хайп на горі";

"Такі і на похоронах власних родичів фоточки роблять гарні, щоб було, що пригадати";

"Крінжові фото";

"Відчепіться від людей! І живіть своє життя! Це не ваше діло, хто в чому і де ходить";

"Як на мене, це як раз хороше привернення уваги";

"Дівчата просто зняли відео на фоні руїн в звичайному одязі. Де тут естетика?";

"Це просто жах, а не контент";

"Теж некомфортно від цих відосів".

Також деякі користувачі мережі особисто бачили деяких блогерів, які робили контент на фоні зруйнованого торгового центру:



Люди роблять фото на фоні зруйнованого ТЦ / Скрин допису



Українці обурені фотосесією блогерок / Скрин допису

В результаті після численних скарг українців на профілі блогерок в Instagram, наразі їхні акаунти заблоковані. Неможливо знайти дівчат і у Threads. Дехто з користувачів мережі встиг побачити Stories однієї з блогерок, в якій вона розповіла, що живе недалеко від цього ТЦ й напередодні масованого обстрілу вона з подружкою була на святкуванні.

Українка втратила весільне вбрання у ТЦ "Квадрат"

Паралельно з цією історією у Threads користувачі обговорюють інший допис. Українка розповіла, що за 20 днів до весілля віддала своє вбрання до ТЦ "Квадрат", щоб його підігнали до фігури. Через масовану атаку росіян дівчина залишилася без вбрання.

Але небайдужі українці, а також бізнес не залишилися осторонь цієї історії. Сотні користувачів запропонували свою допомогу, хто чим може.