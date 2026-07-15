У другій половині липня саме представники двох знаків зодіаку зможуть зрозуміти, що відбувається у їхньому особистому житті, пише Your Tango. У житті цих знаків головну роль відіграватимуть люди, що знаходяться поруч.

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Терези



Гороскоп для Терезів

У другій половині липня для Терезів стає важливим спілкування і люди поруч. Ви будете більше часу проводити з друзями та в компаніях. Саме там можуть з’явитися нові романтичні знайомства або цікаві емоційні контакти. Після 22 липня, коли Сонце перейде у Лева, з’явиться більше легкості. Це час для зустрічей, спілкування і виконання бажань. Любов може прийти через друзів або знайомі кола.

Також весь місяць Марс у Близнюках буде підсилювати розмови й зв’язок через слова. Через спілкування можна буде краще зблизитися з партнером або з новою людиною. Повний Місяць 29 липня може створити емоційний момент у коханні. Це гарний час, щоб провести його з близькими або з кимось особливим.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

У Водоліїв головною темою другої половини липня стануть стосунки. Партнерство вийде на перший план. Якщо ви у стосунках, вони стануть важливішими й помітнішими у житті. У липні є шанс відчути більше тепла і близькості у коханні. До 23 липня Меркурій ретроградний, тому можливі непорозуміння або перегляд почуттів. Це час, коли ви можете переосмислювати свої стосунки.

Після 22 липня фокус все одно залишиться на партнерстві. Стосунки або перейдуть на новий рівень, або стане зрозуміло, куди вони рухаються далі. Також Марс у Близнюках додасть більше спілкування, поїздок і цікавих розмов у парі. Повний Місяць 29 липня може посилити емоції. Для когось це стане романтичним моментом, для когось – важливим усвідомленням у стосунках.