Во второй половине июля именно представители двух знаков зодиака смогут понять, что происходит в их личной жизни, пишет Your Tango. В жизни этих знаков главную роль будут играть люди, которые находятся рядом.

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Весы



Гороскоп для Весов

Во второй половине июля для Весов становятся важными общение и люди рядом. Вы будете больше времени проводить с друзьями и в компании. Именно там могут появиться новые романтические знакомства или интересные эмоциональные контакты. После 22 июля, когда Солнце перейдет в знак Льва, появится больше легкости. Это время для встреч, общения и исполнения желаний. Любовь может прийти через друзей или круг знакомых.

Также весь месяц Марс в Близнецах будет усиливать разговоры и связь через слова. Благодаря общению можно будет лучше сблизиться с партнером или с новым человеком. Полнолуние 29 июля может создать эмоциональный момент в любви. Это хорошее время, чтобы провести его с близкими или с кем-то особенным.

Водолей



Гороскоп для Водолеев

У Водолеев главной темой второй половины июля станут отношения. Партнерство выйдет на первый план. Если вы находитесь в отношениях, они станут более важными и заметными в жизни. В июле есть шанс почувствовать больше тепла и близости в любви. До 23 июля Меркурий ретроградный, поэтому возможны недоразумения или переосмысление чувств. Это время, когда вы можете переосмыслить свои отношения.

После 22 июля акцент все равно останется на партнерстве. Отношения либо перейдут на новый уровень, либо станет ясно, в каком направлении они будут развиваться дальше. Также Марс в Близнецах принесет больше общения, поездок и интересных разговоров в паре. Полнолуние 29 июля может усилить эмоции. Для кого-то это станет романтическим моментом, для кого-то – важным осознанием в отношениях.