Астрологи прогнозують, що кінець червня принесе найпотужнішу любовну енергію за весь рік. Вони також назвали ключову дату, яка сприятиме розвитку стосунків, пише Horoscope, Дізнавайтеся, для кого цей день стане найкращим у плані кохання.

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Найкращий день для любові: версія астрологів

Ключовою датою стане понеділок, 29 червня, коли зіткнуться три великі транзити. Саме цей день змінить усе на любовному фронті. По-перше, Меркурій у Раку стає ретроградним, що поверне колишніх партнерів або незавершені розмови з минулого. По-друге, Повний Місяць у Козорогу виведе приховані почуття назовні та змусить закоханих сказати все, що так довго залишалося невисловленим. І головне – планета достатку Юпітер переходить у знак Лева, запускаючи період пристрасті, шаленого магнетизму та сміливих романтичних вчинків.

У кого найкращі гороскопи у стосунках

Астрологи також назвали 4 знаки зодіаку, які на наступному тижні отримають позитивні зміни у стосунках. Астрологічні події цьому активно сприятимуть.

Овен



Гороскоп для Овнів

Для вас перехід Юпітера відкриває неймовірний період у п'ятому домі романтики. Кохання та радість у вашому житті почнуть стрімко розвиватися. Настав час думати масштабно і сміливо йти за тим, чого ви справді бажаєте у стосунках.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Марс входить у ваш знак, роблячи вас абсолютно чарівними та привабливими для протилежної статі. Хтось подивиться на вас зовсім новими очима. Проте справжня іскра спалахне лише тоді, коли ментальний зв'язок повністю збігатиметься з фізичним.

Лев



Гороскоп для Левів

Юпітер входить у ваш знак, і для вас починається справжня ера визнання – час, коли обиратимуть саме вас. Ви стаєте неймовірно магнетичними та помітними для інших. Ваша впевненість приваблюватиме людей. В плані романтичних стосунків це буде чудовий період.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Перехід Юпітера у ваш сектор стосунків принесе велику удачу. Це подарує новий щасливий виток вашій парі або ж приведе у ваше життя особливу людину, яка повністю розширить ваш звичний світ.