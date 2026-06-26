Астрологи прогнозируют, что конец июня принесет самую мощную любовную энергию за весь год. Они также назвали ключевую дату, которая будет способствовать развитию отношений, пишет Horoscope. Узнайте, для кого этот день станет лучшим в плане любви.

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Лучший день для любви: версия астрологов

Ключевой датой станет понедельник, 29 июня, когда сойдутся три крупных транзита. Именно этот день изменит все на любовном фронте. Во-первых, Меркурий в Раке становится ретроградным, что вернет бывших партнеров или незавершенные разговоры из прошлого. Во-вторых, Полнолуние в Козероге вынесет скрытые чувства на поверхность и заставит влюбленных сказать все, что так долго оставалось невысказанным. И главное – планета изобилия Юпитер переходит в знак Льва, давая старт периоду страсти, безумного магнетизма и смелых романтических поступков.

У кого лучшие гороскопы в отношениях

Астрологи также назвали 4 знака зодиака, которые на следующей неделе получат положительные изменения в отношениях. Астрологические события будут этому активно способствовать.

Овен



Гороскоп для Овнов

Для вас переход Юпитера открывает невероятный период в пятом доме романтики. Любовь и радость в вашей жизни начнут стремительно развиваться. Пришло время думать масштабно и смело идти к тому, чего вы действительно хотите в отношениях.

Близнецы



Гороскоп для Близнецов

Марс входит в ваш знак, делая вас абсолютно очаровательными и привлекательными для противоположного пола. Кто-то посмотрит на вас совершенно новыми глазами. Однако настоящая искра вспыхнет только тогда, когда ментальная связь полностью совпадет с физической.

Лев



Гороскоп для Львов

Юпитер входит в ваш знак, и для вас начинается настоящая эра признания – время, когда будут выбирать именно вас. Вы становитесь невероятно магнетичными и заметными для окружающих. Ваша уверенность будет притягивать людей. В плане романтических отношений это будет замечательный период.

Водолей



Гороскоп для Водолеев

Переход Юпитера в ваш сектор отношений принесет большую удачу. Это подарит новый счастливый виток вашей паре или же приведет в вашу жизнь особенного человека, который полностью расширит ваш привычный мир.