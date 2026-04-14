Астрологи кажуть, що з 14 квітня, коли Місяць утворює тригон з Юпітером, три знаки зодіаку увійдуть в еру стабільності, пише Your Tango. Нарешті представники цих знаків повністю візьмуть життя під свій контроль.

Дивіться також Самотність зовсім скоро закінчиться для цих трьох знаків зодіаку

Близнюки



Близнюки, тепер ви готові перейти від слів до дій. Ви втомилися чогось постійно боятися й ось саме зараз настає час, коли ви захочете все змінити. Ви винахідливі та дотепні й не хочете жити у світі хаосу та нещастя. Ви зробите все, щоб до вашого життя прийшла стабільність. Зараз ви працюватимете над тим, щоб виправити всі конфлікти та дивні події, які змусили всіх навколо почуватися так непевно. Це початок набагато потужнішої епохи у вашому житті.

Скорпіон



Зараз ви вирішили побачити в собі сильну особистість, а не жертву обставин. Це дарує вам, Скорпіоне, відчуття безпеки. Нарешті ви усвідомите, ким ви є і ніхто не зможе цього у вас відібрати. Буквально сьогодні, не без допомоги зірок та планет, ви проголосите для себе нову еру стабільності. Ви відчуєте себе сильними та зможете досягти бажаного.

Риби



Риби, у вас є те, чого іншим часто бракує – духовна опора. Саме це допомагає вам пройти через ці важкі часи й увійти в сильнішу еру. Ви знаєте, ким ви є і чого прагнете, і ви не зламаєтеся під тиском. Настає новий період у вашому житті, контроль над яким ви повністю берете на себе.