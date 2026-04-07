Астрологи вже розповіли, як пройде вівторок для всіх знаків зодіаку, пише Astrology.

Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Ранок 7 квітня принесе вам відповіді на давні запитання, тому довіртеся своїй інтуїції одразу після пробудження. Увечері обов'язково похваліть себе за досягнення, щоб зберегти натхнення для нових звершень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Почніть цей день із заземлення та постарайтеся провести час без гаджетів. Якщо вас щось турбує, то поділіться своїми переживаннями з рідною людиною або випишіть власні думки у щоденник.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ваша щирість допоможе швидко завоювати симпатії, але на роботі уникайте надмірних лестощів. А свій вечір присвятіть налагодженню стосунків з колегами або друзями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Настав час проявити сміливість і взяти на себе лідерські ролі, про які ви давно мріяли. Не намагайтеся зробити все самотужки – краще продемонструйте вміння працювати в команді.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Будьте стриманими в емоціях під час ділових перемовин, а наприкінці дня приділіть час творчості.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Сьогодні ви тонко відчуватимете настрій близьких, тому не забудьте щиро поцікавитися їхніми справами. Втім, уникайте зайвої цікавості, щоб не здатися нав'язливими.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей день ідеально підходить для гармонійного спілкування та обміну порадами з тими, кого ви любите. Головне – уникайте критики на адресу інших.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Пам'ятайте, що успіх прийде лише через конкретні дії, тому не покладайтеся на одну лише вдачу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Не відволікайтеся на дрібні конфлікти протягом дня, адже вечір обіцяє душевне оновлення та приємне тепло в серці.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні ви зможете краще зрозуміти власні приховані емоції та почуття дорогих вам людей. Якщо близькі поки не готові до відвертості, дайте їм простір, адже затишні домашні розмови стануть можливими ближче до ночі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ранок принесе важливу інформацію, тому будьте уважними до деталей та результатів своїх недавніх запитів. Не бійтеся ставити прямі запитання замість того, щоб погоджуватися на сумнівні компроміси.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Наразі ви перебуваєте за крок до успіху, тому продовжуйте наполегливо рухатися до мети, попри дрібні перешкоди.