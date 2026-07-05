Яким буде 5 липня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.
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Гороскоп на 5 липня всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 липня для ОвнівНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зорі кажуть, що ваш ранок почнеться з палкого бажання нарешті розібрати робочий стіл перед новим життєвим етапом або переставити меблі у кімнаті. Астрологи радять не кидати все на пів дорозі, коли побачите старий блокнот з записами чи квиток на потяг, який запустить хвилю спогадів.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 липня для Тельців
Сьогодні ви захочете розпочати день зі смачної кави та свіжого круасана, як у найкращих кав'ярнях Парижа. Дозвольте собі цю маленьку кулінарну розкіш і навіть не думайте про миття посуду – цей обов'язок має взяти на себе хтось інший.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 липня для Близнюків
Ви проведете пів дня в месенджерах, коментуючи з друзями кожну дрібницю. Ввечері зорі радять просто вимкнути сповіщення, щоб мозок нарешті відпочив від нескінченного потоку чужих думок та планів.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 липня для Раків
Як стверджують астрологи, сьогодні ваш дім перетвориться на фортецю, де захочеться сховатися від усіх дедлайнів, іспитів та організаційних питань під теплою ковдрою.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 5 липня для Левів
У вас прокинеться нестримне бажання додати у своє життя витонченої краси, тому ви проведете купу часу за роздивлянням стильних інтер'єрів чи вінтажних речей. Астрологи радять не стримувати свій потяг до прекрасного і сміливо купити ту саму естетичну дрібничку, яка підійматиме вам настрій щоранку.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 5 липня для Дів
Нині ви помічатимете кожну пилинку на полиці та неідеально складені конспекти, що змусить вас розпочати генеральне прибирання посеред неділі.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 липня для Терезів
Як кажуть астрологи, цей день мине в спробах знайти баланс між бажанням відвідати музей і полежати на дивані. Зорі ж радять обрати ідеальний компроміс – прогулянку гарним парком з цікавим подкастом у навушниках.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 липня для Скорпіонів
Подивіться сьогодні цікавий детектив та проведіть час з близькими, щоб відновити сили перед новим робочим тижнем.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 липня для Стрільців
Сьогодні ви можете раптово поїхати на інший кінець міста або навіть у сусідній район за особливою випічкою. Сама дорога, красиві краєвиди за вікном та передчуття пригод принесуть вам набагато більше задоволення, ніж кінцева мета.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 липня для Козорогів
Нині ви почнете складати детальний графік підготовки до важливих подій на тижні вперед. Зорі рекомендують залишити свій планер у спокої хоча б на кілька годин і дозволити собі побути абсолютно безтурботною людиною, яка нікуди не поспішає.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 липня для Водоліїв
Як прогнозують астрологи, сьогодні вас накриє хвиля натхнення, тому ви захочете змінити дизайн навколо себе, пересадити кімнатні рослини або зайнятися творчістю.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 липня для Риб
Ви випадково натрапите на старий музичний трек чи кадри з улюбленого дитячого фільму і поринете у приємну ностальгію за минулим.