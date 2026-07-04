Успіх у професії та гармонія у стосунках можливі після повного переосмислення та перезавантаження, кажуть астрологи. Як пише Astrosofa, двом знакам зодіаку варто не ігнорувати сигнали від власного емоційного здоров'я, щоб перезавантаження відбулося добре.

Дивіться також "Тепер все можна скинути на нього": найсмішніші меми про ретроградний Меркурій

Лев



Гороскоп для Левів

У липні Левам варто не поспішати підкорювати нові вершини, а спершу розібратися із собою. Перші тижні місяця допоможуть зрозуміти, що забирає сили, які страхи стримують розвиток і чому деякі цілі вже не приносять задоволення. Саме ця внутрішня робота стане фундаментом для майбутніх успіхів.

Після 23 липня ситуація почне стрімко змінюватися. Повернуться впевненість, енергія та бажання діяти, а разом із ними відкриються нові можливості у кар'єрі й особистому житті. Водночас астрологи радять не забувати про емоційне здоров'я: достатньо відпочивати, не ігнорувати втому й дозволити собі відновитися після напруженого періоду.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Для Скорпіонів липень стане місяцем чесної розмови із собою. Астрологи радять переглянути свої погляди, відпустити старі образи й перестати триматися за те, що давно заважає рухатися вперед. Саме внутрішні зміни допоможуть зрозуміти, у якому напрямку варто рухатися далі та досягти бажаних результатів.

Друга половина місяця принесе більше ясності у справах і додасть мотивації. Водночас зірки нагадують, що успіх неможливий без турботи про себе. Варто приділити увагу відпочинку, відновленню сил і власному емоційному стану, адже саме це допоможе уникнути виснаження й упевнено скористатися новими можливостями.