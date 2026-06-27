Життєвий поворот від зірок: зміни принесе кінець червня для цих знаків зодіаку

Початок тижня з 29 червня принесе несподівані повороти у життя 4 знаків зодіаку. Доля представників цих знаків вже починає змінюватися. Астрологи кажуть, що вам сподобаються ці зміни.

Наступний тиждень стане періодом великого перезавантаження, коли доведеться скинути з себе баласт, пише Grazia. Комусь доведеться виставити жорсткі кордони у спілкуванні, а комусь – набратися сміливості й змінити роботу. Ці трансформації можуть здатися непростими, але саме вони допоможуть вам вийти на абсолютно новий рівень.

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Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Тиждень почнеться з необхідності прийняття рішень у стосунках, партнерстві та роботі. Вам доведеться чітко побачити, хто з людей насправді приходить на допомогу, а хто лише висмоктує ваші сили. Зірки пророкують, що замість звичного уникнення проблем у листуванні вам доведеться пройти через одну серйозну та цілком реальну розмову.

Діва



Гороскоп для Дів

Вам доведеться зануритися у турботи, пов'язані з домом та родиною. Можуть загостритися старі звички, через які вас знову спробують зробити відповідальним за все або сприйматимуть як адміністратора для сімейних справ. Найважчим завданням для вас стане відмова від безплатної допомоги у ролі домашнього психолога.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

На вас чекає серйозна перевірка власної ідентичності та того, чи відповідає ваш нинішній спосіб життя вашим справжнім цінностям. Вам доведеться чесно визнати, чи подобається вам власне життя, і нарешті кинути проєкти, які загнулися ще рік тому. Також доведеться розібратися з тим, як ваші внутрішні комплекси та самооцінка б'ють по гаманцю.

Риби



Гороскоп для Риб

Ви опинитеся в центрі уваги, якої завжди намагалися уникнути. Але насправді це підсвітить вашу кар'єру та публічний статус. Головною трудністю стане раптове усвідомлення того, що ви вже повністю переросли свої нинішні посадові обов'язки. Зірки пророкують, що вам доведеться зробити сміливий крок і почати відмовлятися від пропозицій, які змушують вас залишатися непомітними.