Следующая неделя станет периодом масштабной перезагрузки, когда придется избавиться от лишнего, пишет Grazia. Кому-то придется установить четкие границы в общении, а кому-то – набраться смелости и сменить работу. Эти перемены могут показаться непростыми, но именно они помогут вам выйти на совершенно новый уровень.

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Близнецы



Гороскоп для Близнецов

Неделя начнется с необходимости принятия решений в отношениях, партнерстве и на работе. Вам придется четко увидеть, кто из людей на самом деле приходит на помощь, а кто лишь высасывает ваши силы. Звезды предсказывают, что вместо привычного уклонения от проблем в переписке вам придется пройти через один серьезный и вполне реальный разговор.

Дева



Гороскоп для Дев

Вам придется погрузиться в заботы, связанные с домом и семьей. Могут обостриться старые привычки, из-за которых вас снова попытаются сделать ответственным за все или будут воспринимать как администратора по семейным делам. Самой сложной задачей для вас станет отказ от бесплатной помощи в роли домашнего психолога.

Стрелец



Гороскоп для Стрельцов

Вас ждет серьезная проверка собственной идентичности и того, соответствует ли ваш нынешний образ жизни вашим истинным ценностям. Вам придется честно признать, нравится ли вам собственная жизнь, и наконец забросить проекты, которые зашли в тупик еще год назад. Также придется разобраться с тем, как ваши внутренние комплексы и самооценка бьют по кошельку.

Рыбы



Гороскоп для Рыб

Вы окажетесь в центре внимания, которого всегда пытались избежать. Но на самом деле это подчеркнет вашу карьеру и общественный статус. Главной трудностью станет внезапное осознание того, что вы уже полностью переросли свои нынешние должностные обязанности. Звезды предсказывают, что вам придется сделать смелый шаг и начать отказываться от предложений, которые заставляют вас оставаться незаметными.