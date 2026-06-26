Для цих трьох знаків почнеться ера успіху, гармонії до добробуту, пише Your Tango. Підготуватися до цих змін не вдасться, але ви вже будете в курсі, що щось відбувається.

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Телець



Гороскоп для Тельців

Ви часто шукаєте стабільності й бажаєте, щоб усе залишалося незмінним. Але часто це призводить до застою та втрати можливостей. Астрологи наголошують, що справжня стабільність створюється всередині вас, і саме вона дозволяє ризикувати. Вже 29 червня вам варто відпустити свої страхи перед невідомим. Ви вже давно хочете спробувати щось нове, тому припиніть контролювати все навколо. Робіть те, що краще для вас, і дозвольте ситуації владнатися самій.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Для вас починається найкращий рік. Саме 30 червня планета достатку Юпітер переходить у знак Лева, що принесе вам успіх аж до липня 2027 року. Такий транзит стається лише раз на дванадцять років, тому починайте діяти так, ніби можете досягти всього. Ця енергія максимально сприятиме подорожам, переїздам, успіху та романтиці. Те, що здавалося неможливим, тепер прийде у ваше життя з легкістю.

Терези



Гороскоп для Терезів

Коли Всесвіт говорить, варто слухати. Ви легше за інших приймаєте зміни, але часто хвилюєтеся, що можете образити чиїсь почуття або когось підвести. Ця тривога заважає діяти. Проте 3 липня з'єднання Марса та Урана принесе несподівану подію, яку ви не планували. Це може бути телефонний дзвінок або лист, який спочатку здасться дивним, але в результаті виведе вас із затяжного застою. Вам залишається просто сказати "так" і прийняти цю пропозицію.