Для этих трех знаков начнется эра успеха, гармонии и благополучия, пишет Your Tango. Подготовиться к этим изменениям не удастся, но вы уже будете в курсе, что что-то происходит.

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Телец



Гороскоп для Тельцов

Вы часто ищете стабильности и хотите, чтобы все оставалось неизменным. Но зачастую это приводит к застою и упущенным возможностям. Астрологи отмечают, что настоящая стабильность создается внутри вас, и именно она позволяет рисковать. Уже 29 июня вам стоит отпустить свои страхи перед неизвестным. Вы уже давно хотите попробовать что-то новое, поэтому перестаньте контролировать все вокруг. Делайте то, что лучше для вас, и позвольте ситуации уладиться самой.

Стрелец



Гороскоп для Стрельцов

Для вас начинается лучший год. Именно 30 июня планета изобилия Юпитер переходит в знак Льва, что принесет вам успех вплоть до июля 2027 года. Такой транзит происходит лишь раз в двенадцать лет, поэтому начинайте действовать так, будто можете достичь всего. Эта энергия будет максимально способствовать путешествиям, переездам, успеху и романтике. То, что казалось невозможным, теперь с легкостью войдет в вашу жизнь.

Весы



Гороскоп для Весов

Когда Вселенная говорит, стоит прислушаться. Вы легче других принимаете изменения, но часто беспокоитесь, что можете задеть чьи-то чувства или кого-то подвести. Эта тревога мешает действовать. Однако 3 июля соединение Марса и Урана принесет неожиданное событие, которое вы не планировали. Это может быть телефонный звонок или письмо, которое сначала покажется странным, но в итоге выведет вас из затянувшегося застоя. Вам остается просто сказать "да" и принять это предложение.