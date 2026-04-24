Астрологиня Рубі Міранда каже, що в цей період на три знаки зодіаку нахлине справжнє щастя, пише Your Tango. Ці знаки зможуть покращити свої романтичні стосунки та емоційний стан.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Венера опинилася у вашому знаку, тому головним джерелом радості та щастя стає кохання. Вас захоплює новий флірт, який прям просився у вашому житті. Поруч із цією людиною ви відчуваєте себе легко, весело та впевнено. Гумор стає вашим головним інструментом, що робить життя значно яскравішим та приємнішим.

Терези



Гороскоп для Терезів

Венера в Близнюках гармонізує ваше особисте життя. Ця енергія додає легкості у стосунки, якої вам так бракувало. Наступні дні принесуть вам щирий сміх, який покращить ваш емоційний стан. Романтичні зв’язки виходять на новий рівень, де панує розуміння та справжнє щастя.

Лев



Гороскоп для Левів

З переходом Венери в Близнюки ви стаєте напрочуд спокійними та терплячими у спілкуванні – для вас це незвично, але вам буде комфортно. Ви не просто насолоджуєтеся власним настроєм, а й активно ділитеся ним з оточенням. Оскільки цей вплив Венери триватиме до середини травня, у вас є всі шанси перетворити цей оптимізм на свій стиль життя.