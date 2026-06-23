Вже у середу, 24 червня, три знаки зодіаку зможуть забути про самотність. Енергія Скорпіона змусить нас бути максимально чесними з собою, і саме це допоможе налагодити особисте життя, пише Your Tango.

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Рак



Гороскоп для Раків

У середу у вашому житті щось кардинально зміниться. Усі сумніви щодо того, чи варто йти на контакт із певним родичем, залишаться в минулому. Настав час жити за новим сценарієм. Місяць у Скорпіоні допоможе вийти із замкнутого кола. Ви занадто довго тримали образу, яка лише посилювала відчуття самотності. Настав час відпустити її. Не турбуйтеся про реакцію іншої людини – думайте про себе. Будьте вищими за старі чвари, звільнить себе від цього тягаря і ви побачите, що щире спілкування піде тільки на користь. Самотність нарешті відступить.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Коли Місяць перебуває у вашому знаку, ви чітко побачите: єдина людина, яка прирікає вас на самотність – це ви самі. Тривалий час ви заважали власному щастю, тому в середу варто відступити й зробити крок назустріч друзям та родині. Ваше серце сумує за близькою людиною, але гордість заважає це визнати. Це справжня битва між почуттями та гордістю, і останній настав час програти. Вам важко це визнати, але без спілкування подолати самотність не вдасться. Під впливом цього дня ви знайдете у собі сили й нарешті зв'яжетеся з тими, кого любите.

Риби



Гороскоп для Риб

Ви вже давно знаєте, що ваш страх перед певними проявами ніжності та близькості заважає стати щасливішим. Ви збудували навколо себе захист, хоча зараз уже й самі не розумієте, навіщо так сильно старалися. Місяць у Скорпіоні нагадає, що ви не повинні залишатися наодинці з собою постійно. Самотність – це непогано, але останнім часом її стало занадто багато. Цього дня ви вирішите написати чи зателефонувати близьким. Не варто боятися, що вас відштовхнуть. Насправді вас зустрінуть дуже тепло, з любов'ю та ніжністю. Ваша історія самотності нарешті завершиться.