Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які найбільше відчують вплив Полуничного Місяця, пише Grazia Magazine. Представники цих знаків отримали попередження та астрологічні поради.

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Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків ця повня активує сферу стосунків і партнерства. Може настати момент, коли доведеться чесно подивитися на баланс у відносинах – хто вкладається більше, а хто менше. Також можливі важливі розмови або рішення щодо співпраці, навіть якщо вони будуть не надто комфортними. Астрологи радять у прийнятті рішень записувати усі "за" та "проти".

Діва



Гороскоп для Дів

У Діви підсвічуються теми дому, сім’ї та емоційних обов’язків. Можуть активізуватися старі сімейні сценарії або ролі, які ви звикли на себе брати. Це період, коли важливо зрозуміти, де ви берете на себе забагато відповідальності. Астрологи радять очистити простір навколо та вирішити, яку психологічну допомогу ви більше не надаєте безплатно.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців Полуничний Місяць стане моментом переосмислення власної ідентичності та напрямку руху. Може виникнути відчуття, що старі цілі або зовнішній образ більше не відповідають реальності. Астрологи кажуть, що це буде вдалий час, щоб оновити імідж, підхід до роботи або навіть життєві пріоритети.

Риби



Гороскоп для Риб

Риби відчують вплив у сфері кар’єри та соціального життя. Можливі зміни у статусі, увага з боку інших або усвідомлення, що професійний шлях потребує корекції. Це час, коли важливо чесно оцінити, чи відповідає робота вашим внутрішнім потребам. Астрологи радять зробити у кар'єрі такий крок, на який ви давно ніяк не могли наважитися.