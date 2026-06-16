Астрологи радять проявити здоровий егоїзм та відпочити від зовнішнього тиску або роботи, пише Today. Дізнавайтеся, чи є ви у цьому списку.

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Терези



Гороскоп для Терезів

Для вас наступає ідеальний час, щоб відійти від уваги зі сторони та зосередити свою енергію на собі. Вам зараз необхідно відновити зв'язок із собою, що допоможе позбутися тривог та стресу. Ви також почуватиметеся краще, якщо будете менше працювати та вкладатися у професію у найближчі тижні.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Останнім часом ви забагато зосереджувалися на роботі та інших людях, забуваючи дарувати любов собі. Просто зараз вже починайте ставити потреби свого партнера на друге місце після своїх, а не на третє після роботи – будьте егоїстичними. Це здоровий егоїзм. Вам потрібна ласка, щоб підтримувати баланс у ваших стосунках.

Овен



Гороскоп для Овнів

На вас чекає багато змін, до більшості з яких ви не готові. Перш ніж тікати та ховатися від життя та обов'язків, знайдіть момент, щоб перевести подих, все спланувати та зрозуміти, як впоратися з цими проблемами. Вам допоможе розпорядок дня. Астрологи радять більше приділяти уваги саме собі.