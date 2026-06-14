У трьох знаків зодіаку на цьому тижні буде багато подій, пов’язаних зі стосунками. Це стосуватиметься, як романтики, так і взаємин з друзями та колегами, пише Your Tango. Зберігайте свою енергію та оберігайте власні кордони.

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Рак



Гороскоп для Раків

На початку тижня Місяць перебуватиме у вашому знаку, приносячи відчуття комфорту та внутрішнього відновлення завдяки своєму зв'язку з Юпітером. Водночас вам варто уважніше ставитися до власної енергії та особистих кордонів. У середині тижня поєднання Місяця і Венери може спонукати вас до більших витрат. Наприкінці тижня вас можуть зацікавити подорожі, навчання або теми, про які давно хотілося дізнатися більше.

Терези



Гороскоп для Терезів

На початку наступного тижня Місяць у Раку перебуватиме у найвищій точці вашого гороскопа, допомагаючи вам відчути більше впевненості та готовності брати на себе відповідальність. Це хороший період для того, щоб проявити лідерські якості та взяти ситуацію під контроль. У середині тижня Місяць у Леві відкриє новий для вас етап, який допоможе переосмислити минулий досвід. Уроки, отримані в цей час, можуть стати корисними вже найближчим часом. Наприкінці тижня Місяць у Діві зверне вашу увагу на відновлення та покаже, які кроки варто зробити для власного зцілення.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

На початку тижня особливого значення для вас набудуть стосунки та партнерство. Завдяки Місяцю і Юпітеру в Раку вам буде легше досягти взаєморозуміння з близькими людьми та прояснити важливі питання у взаєминах. Із середи Місяць у Леві разом із Венерою допоможе вам зосередитися на внутрішньому зціленні. Теми з минулого, які досі стримували вас, буде легше відпустити. Наприкінці тижня Місяць у Діві посилить інтерес до навчання, нових знань і пошуку відповідей. Водночас вплив Урана може внести певну плутанину, тому варто уважно перевіряти інформацію та не поспішати з висновками.