Головоломка тижня: знайдіть ножиці швидше, ніж за 50 секунд
Джерело:SGS Engineering
Тести зображень із серії "Шукай та знаходь" – це захопливий спосіб перевірити свої здібності зі спостереження та провести весело час. Крім того, це гідна робота для ваших очей.
Якщо ви любите працювати в саду та насолоджуватися природою на свіжому повітрі – нова головоломка від компанії SGS Engineering саме для вас. Вона спонукає вас згадати цей час, і, крім того, дивлячись на ілюстрацію, ви задумаєтесь чи всі інструменти після робіт у саду поклали на місце?
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Ключ до садівництва – робити все поступово і знати, чого ви хочете досягти. Переконайтеся, що у вас є відповідні інструменти для роботи, і не бійтеся просити про допомогу, якщо вона вам знадобиться,
– сказав Дейв Гордон, генеральний директор SGS Engineering.
За словами творців, на розгадку цієї задачки йде в середньому 51 секунда. Але як швидко ви знайдете садові ножиці на цій барвистій картинці?
Головоломка тижня: знайдіть ножиці швидше, ніж за 50 секунд / Фото SGS Engineering
Не здавайтеся так швидко! Пошукайте ножиці ще 10 секунд!
Головоломка тижня / Фото SGS Engineering
Якщо ви так і не відшукали ножиці – надаємо розгадку.
Знайдіть ножиці швидше, ніж за 50 секунд / Фото SGS Engineering
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