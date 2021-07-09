Яскраві головоломки стали дуже популярним способом заповнити час. Різнокольорові деталізовані зображення покликані обдурити око. На них, як правило, ховається хтось або щось, що потрібно знайти. Для цього на картинку треба уважно і довго подивитися.

Майстер головоломок Гергей Дудаш не підводить своїх шанувальників і продовжує радувати черговими ілюстраціями-загадками. На перший погляд, наступне завдання може здатися нескладним, але ви спробуйте.

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У всіх порцій морозива, крім одного, є пари. Тож наступна, начебто дитяча, головоломка пропонує знайти морозиво з унікальним забарвленням, формою і дизайном.



Головоломка тижня: знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf



Головоломка тижня / Фото The Dudolf



Знайди унікальне морозиво, поки воно не розтануло / Фото The Dudolf

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