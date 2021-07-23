Головоломка тижня: загадка на офісну тематику – як швидко ви знайдете комп'ютерну мишу
Джерело:Daily Mail
У мережі показали цікаву головоломку, яка поставила користувачів у глухий кут. Вона була створена лондонською компанією Free Office Finder.
Нова загадка може зацікавити тих, хто повернувся в офіс після відпустки, і не може знайти речі на своєму офісному столі. Любителям головоломок із серії "Шукай та заходь" належить виявити комп'ютерну мишу, що ховається серед офісного обладнання.
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Засікайте час, адже відомо, що рекорд для вирішення цієї головоломки становить 64 секунди.
Головоломка тижня: загадка на офісну тематику – як швидко ви знайдете комп'ютерну мишку / Фото Daily Mail
Як ваші пошуки?
Головоломка тижня / Фото Daily Mail
Якщо вам так і не вдалося розгледіти комп'ютерну мишу в такому безладі – подивіться в правий верхній кут зображення.
Загадка на офісну тематику – як швидко ви знайдете комп'ютерну мишку / Фото Daily Mail
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