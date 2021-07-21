У глухий кут інтернет-математиків завів приклад "8:2(2+2) = ?". Частина користувачів впевнені, що відповідь – 16, а решта переконують, що в результаті вийде 1. Цікаво, що і перші, і другі мають рацію.

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Суперечливий приклад / Ілюстрація The Sun

Спеціаліст з громадської обізнаності Американської математичної спільноти Майк Брін пояснив, що результат залежить від того, який метод пріоритетності операцій використовувати – PEMDAS чи BODMAS.

Те, як це написано, неоднозначно. У математиці дуже часто виникають двозначності, хоча математики намагаються формулювати правила якомога точніше,

– додав Майк Брін.

Згідно з методом PEMDAS, приклад потрібно розв'язувати у такому порядку: додати 2+2 у дужках, помножити отримані 4 на 2 поза дужками, і поділити 8 на отримані 8. У результаті цих дій має вийти 1.

Метод BODMAS передбачає іншу пріоритетність обчислювальних операцій. Спочатку потрібно додати 2+2 у дужках, далі поділити 8 на 2 поза дужками, а потім помножити 4 на 4. У такому випадку отримана відповідь буде 16.

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