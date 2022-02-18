Коли справа доходить до парасольок, може виявитись, що люди десь їх втратили або забули. Буває й таке, що після того, як цей важливу річ позичили друзям – вони забувають її повернути.

Дослідження, яке замовила компанія Great Ormond Street Hospital Children's Charity, показало, що парасолька є одним предметів, який люди гублять найчастіше. Завдання головоломки, яку підготували для своїх читачів Розваги 24, – розкрити спостережливі здібності.

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На замовлення британського готелю Premier Inn, дизайнери підготували цікаву головоломку. На зображенні багатолюдної вуличної сцени сховали одну парасольку. Такий собі експрес-тест на пильність та уважність – чи можете ви знайти її, у жвавому натовпі.

Головоломка тижня: весна близько, а з нею і дощі – готуйте парасолі, якщо знайдете їх / Фото Daily Mail

Впевнені, що ви знайшли парасольку.

Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Але про всяк випадок, тримайте картинку-відгадку.

Весна близько, а з нею і дощі – готуйте парасолі, якщо знайдете їх / Фото Daily Mail