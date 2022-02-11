Нова головоломка – це робота відомого угорського художника та ілюстратора Гергея Дудаша. На передодні свята всіх закоханих він порадував своїх шанувальників черговою загадкою.

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Неозброєним оком створюється враження, що на ілюстрації лише метелики та інші тварини, але це далеко не так. Зображення кидає виклик користувачам знайти три серця серед світу червоних комах.

Головоломка тижня: лише 5% читачів знайшло серця серед метеликів / Фото The Dudolf

Завдання складніше, ніж здається, і не всім вдалося його виконати. Проте, якщо ви приділите пильну увагу деталям, ви знайдете серця.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Перевірте точне місце розташування сердець на наступній ілюстрації.

Лише 5% читачів знайшло серця серед метеликів / Фото The Dudolf