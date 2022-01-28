Угорський художник Гергей Дудаш, відомий як Dudolf, створює яскраві картинки-головоломки, на яких пропонує знайти заховані об'єкти. Знайти їх ох, як непросто. Черговою загадкою він поділився у своїх соціальних мережах. І варто зазначити, що 99 % користувачів не змогли з нею впоратися.

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На перший погляд, може здатися, що на ілюстрації зображені лише білки з жолудями та сніговики. Проте це не так. На малюнку художник майстерно сховав ще й морквинки. Відкрийте ширше очі, і можливо, вам вдасться їх знайти.

Головоломка тижня: 99 % користувачів не можуть знайти морквинки серед білок / Фото The Dudolf

Це гра, в якій ви можете виграти, або програти. І це нормально. Нижче є відповідь, де знаходяться на зображенні приховані овочі.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Якщо ви дійшли до цієї точки – це означає, що ви так і не знайшли морквинки.

99 % користувачів не можуть знайти морквинки серед білок / Фото The Dudolf