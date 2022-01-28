Венгерский художник Гергей Дудаш, известный как Dudolf, создает яркие картинки-головоломки, на которых предлагает найти спрятанные объекты. Найти их ох как непросто. Очередной загадкой он поделился в своих социальных сетях. И стоит отметить, что 99% пользователей не смогли с ней справиться.

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На первый взгляд, может показаться, что на иллюстрации изображены лишь белки с желудями и снеговики. Однако это не так. На рисунке художник мастерски спрятал еще и морковки. Откройте шире глаза, и возможно, вам удастся их найти.

Головоломка недели: 99 % пользователей не могут найти морковки среди белок / Фото The Dudolf

Это игра, в которой вы можете выиграть, или проиграть. И это нормально. Ниже есть ответ, где находятся на картинке спрятаные овощи.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Если вы дошли до этой точки – это значит, что вы так и не нашли морковки.

99 % пользователей не могут найти морковки среди белок / Фото The Dudolf