Исследование, которое заказала компания Great Ormond Street Hospital children's Charity, показало, что зонтик является одним предметов, который люди теряют чаще всего. Задача головоломки, которую подготовили для своих читателей Развлечения 24, – раскрыть наблюдательные способности.

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По заказу британского отеля Premier Inn, дизайнеры подготовили интересную головоломку. На картинке многолюдной уличной сцены спрятали один зонтик. Этакий экспресс-тест на бдительность и внимательность – можете ли вы найти его, в оживленной толпе.

Головоломка недели: весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail

Уверены, что вы нашли зонтик.

Головоломка недели / Фото Daily Mail

Но на всякий случай, держите картинку-отгадку.

Весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail