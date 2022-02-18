Исследование, которое заказала компания Great Ormond Street Hospital children's Charity, показало, что зонтик является одним предметов, который люди теряют чаще всего. Задача головоломки, которую подготовили для своих читателей Развлечения 24, – раскрыть наблюдательные способности.
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По заказу британского отеля Premier Inn, дизайнеры подготовили интересную головоломку. На картинке многолюдной уличной сцены спрятали один зонтик. Этакий экспресс-тест на бдительность и внимательность – можете ли вы найти его, в оживленной толпе.
Головоломка недели: весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail
Уверены, что вы нашли зонтик.
Головоломка недели / Фото Daily Mail
Но на всякий случай, держите картинку-отгадку.
Весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail