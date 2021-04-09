Головоломка тижня: увага до дрібниць – знайдіть мурашку серед пляшок

Прийшла весна, а це означає, що настає тепліша погода, довші дні та зграї різноманітних комах. І одна справа, коли вони у вашому дворі, та зовсім інша – якщо вони проникли на вашу кухню.

І знову п'ятниця, і знову головоломка, щоб розважити вас та дати змогу потренувати розумову швидкість. Наступний візуальний тест вам належить вирішити за обмежений час.

Цікаво Головоломка тижня: справа про зниклого кота

Серед газованих напоїв, соків і пляшок з молоком ховається маленька мураха – тож скільки часу вам знадобиться, щоб її помітити? Це буде нелегко, адже необхідно уважно стежити за кожною деталлю графіки.



Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun

Якщо ви не можете знайти мурашку, ми покажемо вам рішення нижче.



Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun

Мураха догризає останню пляшку коли й повзе у напрямку вашої кухні.



Головоломка тижня: знайдіть мурашку серед пляшок / Фото The Sun