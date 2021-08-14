Головоломка тижня: спробуйте знайти сонце, заховане серед морозива

14 серпня 2021 , 17:03
Читать новость на русском

Джерело:

Electric Radiators Direct

Головоломки із серії "Шукай і знаходь" кидають виклик всім тим, хто вважає себе володарем пильних очей. Такі ілюстрації допомагають перевірити та вдосконалити навички спостереження.

Щоб відсвяткувати літо і гарну погоду, Electric Radiators Direct створили яскраву головоломкуПредставлена картинка-загадка не так проста, як може здатися.

Це цікаво Незвичні парі та найдивніші ставки, які робили гравці в азартних іграх

Автори барвистої загадки кидають виклик: необхідно виявити палюче сонце, яке ховається серед морозива, що тане. І як запевняють творці головоломки, рекорд знаходження небесного світила – 62 секунди. 


Головоломка тижня: спробуйте знайти сонце, заховане серед морозива / Фото Electric Radiators Direct

Якщо ви все ще шукаєте сонечко, зосередьтеся на нижньому лівому куті зображення, і, можливо, вам пощастить більше.


Головоломка тижня / Фото Electric Radiators Direct

Якщо ві досі намагаєтеся знайти, прокрутіть вниз, щоб побачити відповідь.


Спробуйте знайти сонце, заховане серед морозива / Фото Electric Radiators Direct

 

До теми Головоломка тижня: загадка на офісну тематику – як швидко ви знайдете комп'ютерну мишу

Автор: Тата Шаргородська