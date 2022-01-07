Як у вас йдуть справи з уважністю до дрібних деталей під час новорічно-різдвяних свят? Розваги 24 пропонують веселу розважальну головоломку, яка розвіє вашу нудьгу й одночасно задасть непогану задачку вашим очам.

Гергей Дудаш, більше відомий в інтернеті під ім'ям Dudolf, любить малювати яскраві загадки, присвячені різним святам. Ілюстрації угорського художника чарівні і яскраві. Вони кидають виклик, щоб знайти одного персонажа, який відрізняється від інших, або приховані дрібні деталі.

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На веселому зображенні серед пінгвінів художник сховав горнятко з какао. Тож ціль відома – знайти його. Потрібно просто уважно подивитися на ілюстрацію.

Головоломка тижня: щоб зігрітися у свята – знайдіть горнятко гарячого шоколаду серед пінгвінів / Фото The Dudolf

Не поспішайте – шукайте спокійно.

Головоломка тижня / Фото The Dudolf

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Все ще шукаєте? Не хвилюйтеся – ми поділимося з вами відповіддю.

Знайдіть горнятко гарячого шоколаду серед пінгвінів / Фото The Dudolf