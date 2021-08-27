Насолоджуєтеся відпочинком в останні дні літа та ловите сонячні проміння? Розваги 24 пропонують відірватися від морських хвиль на хвилинку, щоб перевірити свої навички спостереження.

Яскрава літня головоломка була створена на замовлення взуттєвого бренду FootActive з Сомерсета. Тож не дивно, що автори загадки пропонують на своєму барвистому зображенні знайти літнє взуття.

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Завдання зрозуміле – виявити босоніжки, які загубилися на заповненому вщент пляжу та лежать окремо одна від одної. Але чи зможете ви побити поточний рекорд, який становить 1 хвилину 20 секунд?



Головоломка тижня: 80 секунд на те, щоб знайти босоніжки на заповненому пляжі / Фото Daily Mail

Потрібна підказка? Зверніть увагу на верхню частину зображення.



Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Здаєтеся? Прокрутіть вниз – там на вас чекає відповідь.



80 секунд на те, щоб знайти босоніжки на заповненому пляжі / Фото Daily Mail

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