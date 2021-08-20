Головоломка, складена голландським виробником нижньої білизни Hunkemöller, потребує вашої повної уваги. Задача проста – потрібно знайти серед рядів бюстгальтерів жіночі трусики в кількості однієї штуки.

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Сподіваємося, пошук деталі з жіночого нижнього гардеробу подарує мільйони захопливих хвилин, а може й годин.



Головоломка тижня: чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail

Якщо ваші пошуки зайшли у глухий кут, ловіть дружній натяк-підказку.



Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Придивіться до бретельок одного з бюстгальтерів – вони поводяться вкрай підозріло!



Чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail

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