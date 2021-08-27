Яскрава літня головоломка була створена на замовлення взуттєвого бренду FootActive з Сомерсета. Тож не дивно, що автори загадки пропонують на своєму барвистому зображенні знайти літнє взуття.

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Завдання зрозуміле – виявити босоніжки, які загубилися на заповненому вщент пляжу та лежать окремо одна від одної. Але чи зможете ви побити поточний рекорд, який становить 1 хвилину 20 секунд?



Головоломка тижня: 80 секунд на те, щоб знайти босоніжки на заповненому пляжі / Фото Daily Mail

Потрібна підказка? Зверніть увагу на верхню частину зображення.



Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Здаєтеся? Прокрутіть вниз – там на вас чекає відповідь.



80 секунд на те, щоб знайти босоніжки на заповненому пляжі / Фото Daily Mail

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